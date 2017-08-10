У побережья Испании задержали судно с тоннами гашиша и 11 украинцами

1385 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 15:50

У южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша, на борту были 11 граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Задержание произошло 8 августа неподалеку от города Альмерия, хотя операция испанских властей началась еще за неделю до того.

Вертолет испанских таможенников заметил судно Lady Boss в районе, где обычно перегружают наркотики. Торговое судно шло под флагом Коморских островов. На его борту обнаружили 600 пакетов с гашишем. По предварительным оценкам, это 18 тыс. кг.

В результате совместной операции испанских налоговиков и гражданской гвардии арестовали 13 членов экипажа. Среди них - 11 украинцев и двое болгар. Судно конфисковали и передали в порт Альмерии.

Издание "Думская" сообщает, что среди моряков есть жители Одессы и Одесской области.

Как разъяснили в налоговой службе Испании, операция была проведена в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков на так называемом Восточном маршруте, через который торговцы доставляют наркотики в восточную часть Средиземного моря.

Темы: Европа криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Литве предотвратили попытку продать украинцев в рабство 10 августа 2017, 14:51
За антикоррупционный суд в Украине выступили эксперты GRECO 10 августа 2017, 10:35
Украинский Хельсинский союз подал 2 жалобы в ЕСПЧ на приговор Балуха 9 августа 2017, 13:56
powered by lun.ua
Главные новости
Обнародованы основные изменения в ВНО-2018
Сытник уверен, что суды тормозят дела Онищенко, Пасишника и ОПЗ
Особенности безвиза: украинцев без обратного билета могут снять с рейса
Обыски у крымских татар: оккупанты задержали 4 человек
Все новости
Киевские музыканты

Как зарождалась культура хип-хопа в Украине

История

Украинский ученик Лютера: Станислав Ореховский-Роксолан