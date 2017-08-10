У побережья Испании задержали судно с тоннами гашиша и 11 украинцами

У южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша, на борту были 11 граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Задержание произошло 8 августа неподалеку от города Альмерия, хотя операция испанских властей началась еще за неделю до того.

Вертолет испанских таможенников заметил судно Lady Boss в районе, где обычно перегружают наркотики. Торговое судно шло под флагом Коморских островов. На его борту обнаружили 600 пакетов с гашишем. По предварительным оценкам, это 18 тыс. кг.

В результате совместной операции испанских налоговиков и гражданской гвардии арестовали 13 членов экипажа. Среди них - 11 украинцев и двое болгар. Судно конфисковали и передали в порт Альмерии.

Издание "Думская" сообщает, что среди моряков есть жители Одессы и Одесской области.

Как разъяснили в налоговой службе Испании, операция была проведена в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков на так называемом Восточном маршруте, через который торговцы доставляют наркотики в восточную часть Средиземного моря.