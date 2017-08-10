Біля узбережжя Іспанії затримали судно з тоннами гашишу та 11 українцями

Біля південного узбережжя Іспанії затримали торговельне судно, що перевозило 18 тонн гашишу, на борту були 11 громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання El Mundo.

Затримання відбулося 8 серпня неподалік від міста Альмерія, хоча операція іспанської влади розпочалася ще за тиждень до того.

Вертоліт іспанських митників помітив судно Lady Boss у районі, де зазвичай перевантажують наркотики. Торгове судно ішло під прапором Коморських островів. На його борту виявили 600 пакунків з гашишем. За попередніми оцінками, це 18 тисяч кілограмів.

Внаслідок спільної операції іспанських податківців та цивільної гвардії заарештували 13 членів екіпажу. Серед них – 11 українців та двоє болгар. Судно конфіскували та передали у порт Альмерії.

Видання "Думская" повідомляє, що серед моряків є жителі Одеси та Одеської області.

Як роз’яснили у податковій службі Іспанії, операція була проведена у рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків на так званому Східному маршруті, через який торговці доправляють наркотики у східну частину Середземного моря.