В штабе АТО ответили ОБСЕ, почему не разминирован мост в Счастье

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Четверг, 10 августа 2017, 17:56

Вооруженные силы Украины начали разминирования моста в городе Счастье Луганской области, однако вынуждены были их приостановить, поскольку боевики со своей стороны не дали гарантий безопасности.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

"Мы начали работы по разминированию этого объекта (моста в Счастье - ред.), но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно работы с нашей стороны приостановлены", - сказал Миронович.

Он отметил, что соответствующие согласования принимают на самом высоком уровне, то есть в ходе переговоров в Минске.

"Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу", - отметил спикер.

Также Миронович сообщил, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации информировала российскую сторону о начале разминирования.

"Мы уже несколько раз такие запросы делали. Но пока ответа нет", - добавил он.

Как сообщалось, 7 августа заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал украинскую сторону убрать мины на мосту в Счастье Луганской области.

Олег Твердь, для УП 

Темы: ОБСЕ
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