День в АТО: Боевики препятствовали миссии ОБСЕ и ранили военного

Пророссийские боевики в четверг одиночно обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так, ночью по украинским укреплениям неподалеку Широкино преступники били из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, на Приморском направлении под вражеский обстрел попали наши опорные пункты в Водяном", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на Луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, боевики в четверг блокировали работу международных наблюдателей.

"Утром наши саперы в районе Талаковки начали обследовать участок дороги, по которой был запланирован проезд патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, во главе с первым заместителем Александром Хугом. Несмотря на официально предоставленные гарантии безопасности, около 8:00 боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия с привлечением снайперов. В результате этой вооруженной провокации получил ранения украинский военный, который обследовал дорогу на наличие взрывоопасных устройств", - рассказали в штабе.

Согласно информации, в дальнейшем, для выяснения минной безопасности, представители ОБСЕ запустили беспилотник. Но и его боевики обстреляли над территорией, которую не контролирует Украина, в районе поселка Пикузы. Поэтому патрули не ОБСЕ смогли проехать запланированному маршруту в Мариуполь.

Украинская правда