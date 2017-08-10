День в АТО: Боевики препятствовали миссии ОБСЕ и ранили военного

237 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 19:51

Пророссийские боевики в четверг одиночно обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так, ночью по украинским укреплениям неподалеку Широкино преступники били из минометов калибра 82 миллиметра. Кроме того, на Приморском направлении под вражеский обстрел попали наши опорные пункты в Водяном", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на Луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, боевики в четверг блокировали работу международных наблюдателей.

"Утром наши саперы в районе Талаковки начали обследовать участок дороги, по которой был запланирован проезд патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, во главе с первым заместителем Александром Хугом. Несмотря на официально предоставленные гарантии безопасности, около 8:00 боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия с привлечением снайперов. В результате этой вооруженной провокации получил ранения украинский военный, который обследовал дорогу на наличие взрывоопасных устройств", - рассказали в штабе.

Согласно информации, в дальнейшем, для выяснения минной безопасности, представители ОБСЕ запустили беспилотник. Но и его боевики обстреляли над территорией, которую не контролирует Украина, в районе поселка Пикузы. Поэтому патрули не ОБСЕ смогли проехать запланированному маршруту в Мариуполь.

Украинская правда

Темы: АТО ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики ранили украинского военного, проверявшего дорогу для Хуга 10 августа 2017, 17:05
Неженское лицо войны 10 августа 2017, 15:09
Статус участника боевых действий получили 306 тысяч военных из АТО 10 августа 2017, 14:14
powered by lun.ua
Главные новости
Семья одного из руководителей НПУ приобрела дорогостоящее имущество после его повышения
Боевики ОРДО задержали патруль ОБСЕ
В штабе АТО ответили ОБСЕ, почему не разминирован мост в Счастье
Обнародованы основные изменения в ВНО-2018
Все новости
Репортаж с Обырка

Когда Африка приходит к тебе и делит с тобой хлеб

Опыт

Дворник Паша. Как и зачем юноша два месяца работал в ЖЭКе