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День в АТО: Бойовики перешкоджали місії ОБСЄ і поранили військового

Четвер, 10 серпня 2017, 19:51

Проросійські бойовики у четвер поодиноко обстрілювали позиції Збройних сил України на усіх напрямках. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, вночі по українських укріпленнях неподалік Широкиного злочинці били з мінометів калібру 82 міліметри. Крім того, на Приморському напрямку під ворожий обстріл потрапили наші опорні пункти у Водяному", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосовували великокаліберні кулемети поблизу Майорська, а на Луганському – міномети і гранатомети на підступах до Новотошківського. 

Окрім того, бойовики у четвер блокували роботу міжнародних спостерігачів.

"Зранку наші сапери в районі Талаківки розпочали обстежувати ділянку дороги, по якій був запланований проїзд патрулів Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, на чолі із першим заступником Александром Хугом. Незважаючи на офіційно надані гарантії безпеки, близько 8 години, бойовики розпочали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї із залученням снайперів. У результаті цієї збройної провокації отримав поранення український військовий, який обстежував дорогу на наявність вибухонебезпечних пристроїв", - розповіли у штабі.

Згідно з інформацією, у подальшому, для з’ясування мінної безпеки, представники ОБСЄ запустили безпілотник. Але і його бойовики обстріляли над територією, яку не контролює Україна, в районі селища Пікузи. Через це патрулі ОБСЄ не змогли проїхати запланованим маршрутом у Маріуполь.

Українська правда

Теми: АТООБСЄ
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