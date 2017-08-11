Из-за технических неполадок задержали вылет самолета из Анталии в Киев

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Пятница, 11 августа 2017, 22:19

В Турции в Анталии из-за "некоторых технических неполадок" самолета произошла задержка авиарейса в Киев.

Как сообщили Радио Свобода в департаменте консульской службы МИД, представители авиакомпании обещают починить воздушное судно и еще в пятницу отправить украинцев в Киев.

В МИД отмечают, что, по информации перевозчика, инженер компании прибыл на место, принимаются меры по восстановлению технической исправности самолета.

"Большинство пассажиров размещены в гостиницах, часть остается в аэропорту. Сотрудники посольства находятся на месте в контакте с представителями авиакомпании и туроператорами. Ожидается вылет самолета до 23:00", - сообщили в департаменте.

По состоянию на 22:15 сообщалось о завершении мероприятий по подготовке к вылету самолета рейса Анталия-Киев.

Авиарейс Анталия-Киев должна была осуществлять компания "BRAVO Airways", добавили в МИД.

В авиакомпании ситуацию с задержкой рейса не комментируют.

Темы: Турция авиа
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