Через технічні неполадки затримали виліт літака з Анталії до Києва

У Туреччині в Анталії через "деякі технічні неполадки" літака сталася затримка авіарейсу до Києва.

Як повідомили Радіо Свобода в департаменті консульської служби МЗС, представники авіакомпанії обіцяють полагодити повітряне судно і ще у п’ятницю відправити українців у Київ.

У МЗС зазначають, що, за інформацією перевізника, інженер компанії прибув на місце, вживаються заходи з відновлення технічної справності літака.

"Більшість пасажирів розміщена в готелях, частина залишається в аеропорту. Співробітники посольства перебувають на місці в контакті з представниками авіакомпанії та туроператорами. Очікується виліт літака до 23:00", – повідомили в департаменті.

Станом на 22:15 повідомлялося про завершення заходів з підготовки до вильоту літака рейсу Анталія-Київ.

Авіарейс Анталія-Київ мала здійснювати компанією "BRAVO Airways", додали у МЗС.

В авіакомпанії ситуацію з затримкою рейсу не коментують.