Трамп пообещал до сентября ответить на высылку дипломатов из РФ

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Суббота, 12 августа 2017, 03:26

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что до 1 сентября определится с ответом на решение Москвы о сокращении американского дипломатического персонала в РФ.

Об этом он заявил в субботу, сообщают американские СМИ.

"Я как раз говорил с госсекретарем, и мы как раз обсуждаем вопрос об ответных шагах. У нас будет ответ на это к 1 сентября", - сказал президент США.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

30 июля Путин заявил, что Россию должны будут покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Речь идет о сотрудниках посольства США в Москве и консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнения, что в России есть аж 755 дипломатов США.

Интерфакс-Украина

Темы: США Росcия
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