РФ отобрала у США посольскую дачу и требует вывезти часть дипломатов

Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ, и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает "Европейская правда".

"В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику", - говорится в заявлении.

"В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - заявили в МИД РФ, отметив, что численность дипломатического персонала США должно быть сокращена до 455 человек.

Согласно заявлению, Россия также забирает с 1 августа у посольства США складские помещения в Москве и дачу.

"Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также предостерегли, что в случае новых односторонних действий американского правительства по сокращению численности российских дипломатов в США последует "зеркальный ответ".

Напомним, администрация Барака Обамы 2016 года приказала конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха в США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совершили "грабеж среди белого дня", конфисковав дипломатические имения русских прошлого года.

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.