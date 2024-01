Екс-посол США про слова Путіна: У нас немає 755 дипломатів у РФ

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Макфол сумнівається, що в Росії є аж 755 дипломатів США.



Про це він написав у Twitter, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що стільки американців із дипустанов повинні перестати працювати в РФ.



"У нас немає 755 американських дипломатів в Росії", – написав він.

We dont have 755 American diplomats in Russia. https://t.co/KpgZMdCODP — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

На зауваження журналіста Ендрю Рота про те, що багато хто з цих співробітників – допоміжний персонал, а не дипломати, Макфол згадав: "Коли я був там, у нас не було стільки американців у всьому посольстві".

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4 — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

"Якщо ці скорочення реальні, росіянам слід очікувати тижнями, а то й місяцями отримання віз на приїзд в США", – написав також він.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

А 30 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть покинути 755 працівників американських дипмісій.