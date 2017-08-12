ООН: 586 тыс людей на Донбассе не могут получить пенсию или соцпомощь

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Суббота, 12 августа 2017, 04:41

586 тысяч украинцев, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, с прошлого года не могут получить пенсии и соцвыплаты.

Об этом сообщили в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Центр новостей ООН.

"586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания", - говорится в заявлении.

В УВКБ отметили, что только за июнь через блокпосты, установленные вдоль линии соприкосновения, прошло более миллиона человек.

"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", - заявил представитель Управления Андрей Махесич.

Кроме того, в заявлении говорится, что в зоне конфликта повреждены около 700 школ.В этом году 89 школ восстановили. Также около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. От 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю. 

Темы: Донбасс ООН
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