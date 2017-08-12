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ООН: 586 тис людей на Донбасі не можуть отримати пенсію або соцдопомогу

Субота, 12 серпня 2017, 04:41

586 тисяч українців, які проживають в зоні конфлікту на Донбасі, з минулого року не можуть отримати пенсії і соцвиплати.

Про це повідомили в Управлінні ООН у справах біженців (УВКБ), передає Центр новин ООН.

"586 тисяч громадян України, які проживають в зоні конфлікту, не отримують пенсій і соціальних виплат з початку минулого року оскільки вони не пройшли реєстрацію, введену урядом країни. В УВКБ закликають українську владу забезпечити виплати для всіх громадян, незалежно від місця їх проживання", - йдеться в заяві.

В УВКБ відзначили, що тільки за червень через блокпости, встановлені вздовж лінії зіткнення, пройшло більше мільйона людей.

"Людям доводиться вистоювати довгі черги на блокпостах при повній відсутності будь-яких послуг. Їм ніде взяти питну воду, немає даху над головою на випадок поганої погоди і немає доступу до медичної допомоги", - заявив представник Управління Андрій Махесіч.

Крім того, в заяві йдеться про те, що в зоні конфлікту пошкоджено близько 700 шкіл.В цьому році 89 шкіл відновили. Також близько 10 тисяч будинків терміново потребують ремонту. Від 40 до 60 будівель поблизу лінії зіткнення отримують ушкодження щотижня.

Теми: ДонбасООН
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