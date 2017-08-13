Полиция Дании: субмарину близ Копенгагена затопили намеренно

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Воскресенье, 13 августа 2017, 18:23

Подводная лодка "Наутилус", на борту которой находилась пропавшая шведская журналистка Ким Уолл, была намеренно затоплена.

Об этом заявила полиция Дании, сообщает ВВС.

В полиции не объяснили, почему пришли к выводу, что "Наутилус" затопили специально. Эта версия расходится со словами создателя и владельца подлодки Петера Мадсена, который был на субмарине, но смог спастись.

эксперты осматривают
эксперты осматривают "Наутилус"

Мадсен ранее объяснял произошедшее технической ошибкой. Он заявил, что субмарина затонула после того, как "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии".

В воскресенье специалисты подняли субмарину со дна в заливе Коге близ Копенгагена, но тела пропавшей журналистка на лодке не нашли.

Самая большая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мэдсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

Мэдсена подозревают в непредумышленном убийстве женщины и сейчас он находится под стражей. Все обвинения он отвергает и утверждает, что высадил журналистку за день до затопления лодки на берегу острова Рефсгалееен - бывшей промзоны в гавани Копенгагена.

Мэдсен известный датский изобретатель, он сам сконструировал "Наутилус". Шведская журналистка должна была написать о нем большой материал.

Европейская правда

Темы: Дания
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