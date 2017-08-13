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Поліція Данії: субмарину поблизу Копенгагена затопили навмисно

Неділя, 13 серпня 2017, 18:23

У поліції не пояснили, чому дійшли висновку, що "Наутілус" затопили спеціально. Ця версія розходиться зі словами творця і власника підводного човна Петера Мадсена, який був на субмарині, але зміг врятуватися.

Підводний човен "Наутілус", на борту якого перебувала зникла шведська журналістка Кім Волл, був навмисно затоплений.

Про це заявила поліція Данії, повідомляє ВВС.

спеціалісти оглядають субмарину
Спеціалісти оглядають субмарину "Наутілус"

Мадсен раніше пояснював подію технічною помилкою. Він заявив, що субмарина затонула після того, як "невелика проблема в баластному резервуарі призвела до великої аварії".

У неділю спеціалісти підняли субмарину з дна у затоці Коге поблизу Копенгагена, але тіла зниклої журналістки на човні не знайшли.

Найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Медсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Медсена підозрюють у ненавмисному вбивстві жінки, і зараз він перебуває під вартою. Усі звинувачення він відкидає і стверджує, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєен - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Медсен - відомий данський винахідник, він сам сконструював "Наутілус". Шведська журналістка мала написати про нього великий матеріал.

Європейська правда

Теми: Данія
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