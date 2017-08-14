В Ираке убиты двое американских военных

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Понедельник, 14 августа 2017, 03:58

На севере Ирака в воскресенье были убиты двое американских военных, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Военнослужащие сражались в Ираке с террористической группировкой "Исламское государство". Однако отмечается, что солдаты погибли не из-за контакта с боевиками.

"Вся коалиция по борьбе с ИГИЛ выражает наши глубочайшие соболезнования семьям друзьям и товарищам этих героев. Надеюсь, что есть небольшое утешение в понимании того, что их смерть имеет смысл для нашей страны и всех народов Коалиции, поскольку погибшие военные сражались, чтобы победить действительно злого врага и защитить нашу родину", - заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГИЛ.

Темы: Ирак США
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