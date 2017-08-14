В Іраку вбито двох американських військових

На півночі Іраку в неділю було вбито двоє американських військових, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Військовослужбовці боролися в Іраку з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". Проте наголошується, що солдати загинули не через контакт з бойовиками.

"Вся коаліція по боротьбі з ІДІЛ висловлює глибоку симпатію родинам друзям і товаришам цих героїв. Сподіваюся, що є невелика втіха в розумінні того, що їхня смерть має сенс для нашої країни і всіх народів Коаліції, оскільки загиблі військові боролися, щоб перемогти дійсно злого ворога і захистити нашу батьківщину", - заявив американський генерал Стівен Таунсенд, командувач операцією проти ІДІЛ.