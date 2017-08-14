Китай запретил импорт угля, железной руды и морепродуктов из КНДР

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Понедельник, 14 августа 2017, 12:51

Министерство торговли Китая объявило о запрете импорта угля, железной руды, свинцовых концентратов и руды, свинца и морепродуктов из Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда

Запрет начнет действовать со вторника. Таким образом Пекин перешел к внедрению санкций Организации Объединенных Наций, объявленных ранее в этом месяце.

Санкции ООН следует ввести через 30 дней после принятия резолюции, голосование по которой состоялось 6 августа.

Согласно резолюции ООН, новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет 3 миллиарда долларов в год.

Санкции нацелены на четыре сектора экспорта - уголь, железо, свинец и морепродукты.

Кроме того, резолюция запрещает странам принимать работников из Северной Кореи. Как известно, Пхеньян известен тем, что посылает своих граждан в другие страны на работу, а потом конфискует большую часть или всю их зарплату.

Санкции против КНДР введены из-за испытания двух межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года в связи с развитием ракетной и ядерной программ.

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