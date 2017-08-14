НАБУ открыла уголовные производства по 37 топ-чиновников

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Понедельник, 14 августа 2017, 13:45

На 30 июня Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства по 37 высших должностных лиц страны, но не уточнили по каким статьям.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ в ответ на информационный запрос.

Относительно государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории "А" бюро открыло 23 уголовных производства, руководства правоохранительных и контролирующих органов - 8, высшего офицерского состава ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других военных формирований - 5, руководства госпредприятий - 77, судей - 38 , прокуроров - 32.

 

Также бюро отметил, что составило 2 сообщения о подозрении топ-чиновников, 4 - государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории "А", 1 - руководителя правоохранительных или контролирующих органов, 2 - лица высшего офицерского состава, 36 - руководителей госпредприятий, 17 - судей, 13 - прокуроров.

Кроме того работники НАБУ сообщили о подозрении 3 высшим должностным лицам (по 2 составили обвинительные акты), 7 народным и другим депутатам (по 5 составили обвинительные акты), 16 судьям (9 обвинительных актов), 18 должностным лицам охранных и контролирующих органов (17 обвинительных актов), а также одному полицейскому с составлением обвинительного акта.

Как сообщалось, по состоянию на 31 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют расследование 389 уголовных производств с предметом преступления на более 87 млрд гривен.

Олег Твердь, для УП

Темы: НАБУ
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