НАБУ відкрила кримінальні провадження щодо 37 топ-посадовців

Станом на 30 червня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальні провадження щодо 37 найвищих посадовців країни, проте не уточнили за якими статтями.

Про це "Українській правді" повідомили в НАБУ у відповідь на інформаційний запит.

Щодо державних службовців та посадовців місцевого самоврядування категорії "А" бюро відкрило 23 кримінальні провадження, керівництва правоохоронних та контролюючих органів - 8, вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань - 5, керівництва держпідприємств - 77, суддів - 38, прокурорів - 32.

Також бюро зазначило, що склало 2 повідомлення про підозру топ-посадовцям, 4 - державним службовцям та посадовцям місцевого самоврядування категорії "А", 1 - керівнику правоохоронних чи контролюючих органів, 2 - особам вищого офіцерського складу, 36 - керівникам держпідприємств, 17 - суддям, 13 - прокурорам.

Окрім того працівники НАБУ повідомили про підозру 3 найвищим посадовцям (щодо 2 склали обвинувальні акти), 7 народним та іншим депутатам (щодо 5 склали обвинувальні акти), 16 суддям (9 обвинувальних актів), 18 посадовцям охоронних та контролюючих органів (17 обвинувальних актів), а також одному поліцейському зі складанням обвинувального акту.

Як повідомлялося, станом на 31 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень з предметом злочину на понад 87 млрд гривень.