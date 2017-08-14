КИУ узнал, какие партии больше всего пиарятся за госсредства

Радикальная партия и "Самопомич" больше других политических сил тратят государственные средства на саморекламу.

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

"Комитет избирателей Украины в рамках проекта "Дословно" проанализировал финансовые отчеты парламентских политических партий за второй квартал (апрель-июнь) 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным КИУ, Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомич" и "Оппозиционный блок" тратят значительные проценты средств на размещение политрекламы. Блок Петра Порошенко - вкладывает деньги в развитие партийной сети. "Народный Фронт" и "Батькивщина" - тратят все деньги на аренду помещений и заработную плату.

"За апрель-июнь РПЛ потратила на уставную деятельность 13 млн грн, из которых 12,8 млн составили средства госбюджета. 45% всех средств было потрачено на рекламу по ТВ: больше всего, 3,2 млн, было передано ООО "Информационное агентство "112 Украина" и 1,9 млн – ООО "Новости 24". Для сравнения: на заработную плату РПЛ потратила 2,4 млн грн, на аренду помещений – 0,3 млн", - говорится в отчете.

По информации комитета, "Самопомич" потратила за три месяца 19,8 млн грн, из которых 98% составили средства госбюджета. Больше всего средств, 26% всей суммы, "Самопомич" потратила на издательскую деятельность, а именно на печать и распространение партийной газеты. Более 1 млн ушло на рекламу по ТВ и радио. 23% средств было потрачено на материальные расходы и оплату услуг, 19% - на заработную плату, 8% - на аренду помещений.

"Оппозиционный блок" впервые отчитался о расходовании средств из государственного бюджета. За апрель-июнь партия потратила меньше остальных политических сил - 3 млн грн (1,3 млн - средства госбюджета). Треть всех средств Опоблок направил на политическую рекламу. В частности, 1 млн был потрачен на размещение наружной политической рекламы, 1,5 млн - на аренду помещений. Рекламные материалы были оплачены за собственные средства партии.

Блок Петра Порошенко "Солидарность" в течение второго квартала тратил исключительно средства из госбюджета. Всего было потрачено 22,1 млн грн, что является наибольшим показателем из всех партий. 62% средств было направлено на содержание местных организаций партии, 9% - на заработную плату, 7% - на материальные расходы и оплату услуг.

"Батькивщина" потратила на свою деятельность 4,3 млн грн (из них 4 млн - средства госбюджета). Треть средств, 32%, "Батькивщина" направила на аренду помещений, 28% - на материальные расходы и оплату услуг, 14% - на заработную плату.

"Народный Фронт" потратил за три месяца 21,3 млн грн, из которых 18,7 млн составили средства госбюджета. Все расходы пошли на заработную плату (36%), аренду помещений (37%) и оплату налогов и сборов (24%). В центральном аппарате партии работает 27 человек, в местных организациях - 616. При этом ни одна местная организация партии не имеет статуса юридического лица, что свидетельствует о централизованном характере управления.

В втором квартале 2017 года "Народный фронт" получил из государственного бюджета 28,4 млн грн, "Солидарность" - 28 млн, "Самопомич" - 25,1 млн, Опоблок – 12,1 млн, Радикальная партия Олега Ляшко - 9,5 млн, "Батькивщина" - 7,2 млн грн.

Учитывая "позорную практику" расходования государственных средств на саморекламу Комитет избирателей разработал изменения в законодательство о госфинансировании партий, которые, среди прочего, предусматривают запрет политрекламы за бюджетные средства.

Украинская правда