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КВУ дізнався, які партії найбільше піаряться за державний кошт

Понеділок, 14 серпня 2017, 13:53

Радикальна партія та "Самопоміч" більше за інші політичні сили витрачають державних коштів на саморекламу.

Про це повідомляється на сайті Комітету виборців України.

"Комітет виборців України в рамках проекту "Дослівно" проаналізував фінансові звіти парламентських політичних партій за ІІ квартал (квітень-червень) 2017 року", - йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, Радикальна партія Олега Ляшка, "Самопоміч" та "Опозиційний блок" витрачають значні відсотки коштів на розміщення політреклами. Блок Петра Порошенка – вкладає гроші в розбудову партійної мережі. "Народний Фронт" та "Батьківщина" – витрачають всі кошти на оренду приміщень та заробітну плату.

"За квітень-червень РПЛ витратила на статутну діяльність 13 млн грн, із яких 12,8 млн склали кошти держбюджету. 45% всіх коштів було витрачено на рекламу по ТБ: найбільше, 3,2 млн, було передано ТОВ "Інформаційне агентство "112-Україна" та 1,9 млн – ТОВ "Новини 24". Для порівняння: на заробітну плату РПЛ витратила 2,4 млн грн, на оренду приміщень – 0,3 млн", - йдеться у звіті.

За інформацією комітету, "Самопоміч" витратила за три місяці 19,8 млн грн, із яких 98% склали кошти держбюджету. Найбільше коштів, 26% всієї суми, "Самопоміч" витратила на видавничу діяльність, а саме на друк та розповсюдження партійної газети. Більше 1 млн пішло на рекламу по ТБ та радіо. 23% коштів було витрачено на матеріальні витрати та оплату послуг, 19% – на заробітну плату, 8% – на оренду приміщень.

"Опозиційний блок" вперше відзвітувався про витрачання коштів із Державного бюджету. За квітень-червень партія витратила найменше з усіх політичних сил – 3 млн грн (1,3 млн – кошти держбюджету). Третину всіх коштів Опоблок спрямував на політичну рекламу. Зокрема, 1 млн було витрачено на розміщення зовнішньої політичної реклами, 1.5 млн – на оренду приміщень. Рекламні матеріали були оплачені за власні кошти партії.

Блок Петра Порошенка "Солідарність" упродовж ІІ кварталу витрачав виключно кошти із держбюджету. Всього було витрачено 22,1 млн грн, що є найбільшим показником з усіх партій. 62% коштів було спрямовано на утримання місцевих організацій партії, 9% - на заробітну плату, 7% - на матеріальні витрати та оплату послуг.

"Батьківщина" витратила на свою діяльність 4,3 млн грн (з них 4 млн – кошти держбюджету). Третину коштів, 32%, "Батьківщина" спрямувала на оренду приміщень, 28% - на матеріальні витрати та оплату послуг, 14% - на заробітну плату.

"Народний Фронт" витратив за три місяці 21,3 млн, із яких 18,7 млн склали кошти із держбюджету. Всі витрати пішли на заробітну плату (36%), оренду приміщень (37%) та оплату податків і зборів (24%). У центральному апараті партії працює 27 осіб, в місцевих організаціях – 616. При цьому жодна місцева організація партії не має статусу юридичної особи, що свідчить про централізований характер управління.

У ІІ кварталі 2017 року "Народний Фронт" отримав з Державного бюджету України 28,4 млн грн, БПП "Солідарність" - 28 млн, "Самопоміч" - 25,1 млн, Опоблок – 12,1 млн, Радикальна партія Олега Ляшка – 9,5 млн, "Батьківщина" - 7,2 млн грн.

З огляду на "ганебну практику" витрачання державних коштів на саморекламу Комітет виборців розробив зміни до законодавства про держфінансування партій, які, серед іншого, передбачають заборону політреклами за бюджетні кошти.

 

Українська правда

Теми: КВУпартіїреклама
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