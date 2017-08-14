В "Укргазвидобуванни" новые обыски

Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в ПАО "Укргазвидобування".

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

"Представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ снова проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 годах работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин, которые помогли ПАО "Укргазвидобування" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа", - отмечается в сообщении.

По информации ПАО, обыски проводятся по решению Печерского районного суда Киева от 11 августа 2017 года. Ходатайство поступило от департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что согласно постановлению суда, изъятию подлежат первичные финансово-хозяйственные документы, связанные с отношениями "Укргазвидобування" и компаниями Tacrom Services S.R.L (Румыния) и ГП "РУП" ПО "Белоруснефть".

"Указанные документы касаются проведения в 2016-2017 годах ГРП и капитального ремонта скважин: инженерные отчеты, планы работ, проекты разработки месторождений и другая важная для деятельности компании информация", - подчеркивают в пресс-службе.

Там отметили, что "Укргазвидобування" сотрудничает с представителями ГПУ.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура уже проводили обыски в компании "Укргазвидобування" в начале февраля и июля.

Украинская правда