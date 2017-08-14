Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Укргазвидобуванні" нові обшуки

Понеділок, 14 серпня 2017, 16:02

Генпрокуратура та СБУ знову прийшли з обшуками до ПАТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє прес-служба державної компанії.

"Представники Генеральної прокуратури України в супроводі представників СБУ знов проводять обшуки та виїмку документів. ГПУ цікавлять проведені у 2016-2017 рр роботи з гідророзриву пластів та капітального ремонту свердловин, які допомогли ПАТ "Укргазвидобування" досягти максимального за останні п’ять років добового видобутку природного газу", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ПАТ, обшуки проводяться за ухвалою Печерського районного суду Києва від 11 серпня 2017 року. Клопотання надійшло від департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що згідно з ухвалою суду, вилученню підлягають первинні фінансово-господарські документи пов'язанні з відносинами "Укргазвидобування" та компаніями Tacrom Services S.R.L (Румунія) й ДП "РУП "ВО "Бєлоруснєфть".

"Зазначені документи стосуються проведення у 2016-2017 роках ГРП та капітального ремонту свердловин: інженерні звіти, плани робіт, проекти розробки родовищ та інша важлива для діяльності компанії інформація", - наголошують у прес-службі.

Там зазначили, що "Укргазвидобування" співпрацює з представниками ГПУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура вже проводили обшуки в компанії "Укргазвидобування" на початку лютого та липня.

Українська правда

Теми: газГенпрокуратураСБУекономікакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
газ
ЄС хоче спільно купувати не російський газ на постійній основі
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: