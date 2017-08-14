В "Укргазвидобуванні" нові обшуки

Генпрокуратура та СБУ знову прийшли з обшуками до ПАТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє прес-служба державної компанії.

"Представники Генеральної прокуратури України в супроводі представників СБУ знов проводять обшуки та виїмку документів. ГПУ цікавлять проведені у 2016-2017 рр роботи з гідророзриву пластів та капітального ремонту свердловин, які допомогли ПАТ "Укргазвидобування" досягти максимального за останні п’ять років добового видобутку природного газу", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ПАТ, обшуки проводяться за ухвалою Печерського районного суду Києва від 11 серпня 2017 року. Клопотання надійшло від департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що згідно з ухвалою суду, вилученню підлягають первинні фінансово-господарські документи пов'язанні з відносинами "Укргазвидобування" та компаніями Tacrom Services S.R.L (Румунія) й ДП "РУП "ВО "Бєлоруснєфть".

"Зазначені документи стосуються проведення у 2016-2017 роках ГРП та капітального ремонту свердловин: інженерні звіти, плани робіт, проекти розробки родовищ та інша важлива для діяльності компанії інформація", - наголошують у прес-службі.

Там зазначили, що "Укргазвидобування" співпрацює з представниками ГПУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура вже проводили обшуки в компанії "Укргазвидобування" на початку лютого та липня.

Українська правда