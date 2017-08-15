Боевики обстреляли жилье мирных жителей на Донбассе

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Вторник, 15 августа 2017, 13:03

Российско-оккупационные войска в понедельник совершили обстрел жилого квартала в городе Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Около 16 часов враг обстрелял жилой квартал Марьинки. К счастью, среди гражданского населения пострадавших нет", - рассказал он.

По словам Мотузяника, на других участках мариупольского направления также было неспокойно - в частности в Новотроицком, Талаковке, Гнутово и Широкино.

Он сообщил, что украинские войска активно вели ответный огонь. Но они это делали из оружия, разрешенного Минскими соглашениями.

Как сообщалось, 13 августа боевики ОРДО также обстреливали жилые кварталы Марьинки, и делали это из запрещенного оружия.

Всего за минувшие сутки, 14 августа, незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь украинских военных получили ранения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: АТО Донбасс чрезвычайное происшествие
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