Боевики обстреляли жилье мирных жителей на Донбассе
Российско-оккупационные войска в понедельник совершили обстрел жилого квартала в городе Марьинка Донецкой области.
Об этом сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Около 16 часов враг обстрелял жилой квартал Марьинки. К счастью, среди гражданского населения пострадавших нет", - рассказал он.
По словам Мотузяника, на других участках мариупольского направления также было неспокойно - в частности в Новотроицком, Талаковке, Гнутово и Широкино.
Он сообщил, что украинские войска активно вели ответный огонь. Но они это делали из оружия, разрешенного Минскими соглашениями.
Как сообщалось, 13 августа боевики ОРДО также обстреливали жилые кварталы Марьинки, и делали это из запрещенного оружия.
Всего за минувшие сутки, 14 августа, незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь украинских военных получили ранения.
Евгений Кизилов, УП
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