Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки из запрещенного оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, обстрел произошел 13 августа около 6.30.

По домам местных жителей НЗФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов.

Вследствие попадания одной из мин повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко.

Среди местных жителей пострадавших нет.

"Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - говорится в сообщении.