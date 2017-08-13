Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Воскресенье, 13 августа 2017, 20:20

Боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки из запрещенного оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, обстрел произошел 13 августа около 6.30.

По домам местных жителей НЗФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов и автоматических гранатометов.

Вследствие попадания одной из мин повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко.

Среди местных жителей пострадавших нет.

"Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: