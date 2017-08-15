Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: Ситуация в зоне АТО обостряется, 8 бойцов ранены

Вторник, 15 августа 2017, 08:16

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки.

Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Так, 14 августа с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по укреплениям ВСУ в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра.

Кроме того, на Донецком направлении в конце дня под огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Каменки и Луганского. А в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого пятеро украинских бойцов получили ранения.

Как сообщает штаб, на каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который укрощал огневые средства противника.

На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному еще один украинский воин получил ранения.

В штабе АТО подчеркивают, что несмотря на активизацию бандформирований и использования преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских соглашений.

"В случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины 14 августа увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими сутками.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: