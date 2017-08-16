Один из боевиков "ДНР" вернулся домой по программе СБУ

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Среда, 16 августа 2017, 01:20

Бывший боевик "ДНР" вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житель Донетчины в 2014 году, поддавшись на обещания главарей ОПГ так называемой "ДНР" о легком и быстром заработке, поступил в незаконное формирование. Однако уже через неделю он осознал ошибочность своего выбора и добровольно оставил террористов, деятельность которых не имела ничего общего с "идеями", декларируемыми самопровозглашенной властью "молодой республики", - отмечается в сообщении.

Мужчина сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. Сейчас он находится дома на подконтрольной украинской власти территории и надеется на освобождение от уголовной ответственности.

СБУ проверяет обстоятельства совершенного им правонарушения в рамках соответствующего уголовного производства.

Темы: СБУ
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