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Один з бойовиків "ДНР" повернувся додому за програмою СБУ

Середа, 16 серпня 2017, 01:20

Колишній бойовик "ДНР" повернувся до мирного життя в рамках програми СБУ "На тебе чекають вдома".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини у 2014 році, піддавшись на обіцянки ватажків бандугруповання так званої "ДНР" про легкий і швидкий заробіток, вступив до незаконного формування. Проте вже через тиждень він усвідомив хибність свого вибору та добровільно залишив терористів, діяльність яких не мала нічого спільного з "ідеями", задекларованими самопроголошеною владою "молодої республіки", - наголошується в повідомленні.

Чоловік сам звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєний злочин. Зараз він знаходиться вдома на підконтрольній українській владі території і сподівається на звільнення від кримінальної відповідальності.

СБУ перевіряє обставини вчиненого ним правопорушення в рамках відповідного кримінального виробництва.

Теми: СБУ
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