В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха

1018 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 22:43

В некоторых районах столицы уровень загрязнения воздуха во много раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 16 августа уровень загрязнения достиг:

- пыль - 1,3 ПДК в.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

- оксид углерода - 1,3-2 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

- диоксид азота - 3,5-4,25 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспекте Оболонском;

- формальдегидом - 1,3-4 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспектах Оболонском, 14, и Науки, 37.

"Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будут немедленно оповещены население и Киевская администрация", - говорится в сообщении.

Украинская правда. Киев

Темы: Киев здоровье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россияне хвастаются, что отправили в РФ группу украинских школьников 16 августа 2017, 15:24
Киев назвали одним из худших городов для жизни 16 августа 2017, 15:00
В военном параде в Киеве примут участие военные 11 стран – Полторак 16 августа 2017, 11:49
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха
Главные новости дня
Яценюк стал совладельцем "Espreso.TV"
Саакашвили сообщил дату возвращения в Украину
Все новости
Отдых в городе

Каяки, серфинг и вейкбординг: где в Киеве заняться спортом на воде

здоровье

Украинские хирурги благодаря особым технологиям впервые удалили опухоль в мозгу