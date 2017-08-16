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У Києві перевищено рівень забруднення повітря

Середа, 16 серпня 2017, 22:43

У деяких районах столиці рівень забруднення повітря у багато разів перевищує гранично допустиму концентрацію.

Про це свідчать дані на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13:00 16 серпня рівень забруднення досяг:

- пил – 1,3 ГДК с.д. на площах Бессарабській і Деміївській;

- оксид вуглецю – 1,3-2 ГДК с.д. (гранично допустима середньодобова концентрація – 3) на вулиці Довженка, 8, площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Оболонському, 14;

- діоксид азоту – 3,5-4,25 ГДК с.д. (гранично допустима середньодобова концентрація0,04) на вулицях Довженка, 8, Попудренка, 50, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, 29, проспекті Оболонському;

- формальдегідом – 1,3-4 ГДК с.д. (гранично допустима середньодобова концентрація  0,003) на вулицях Довженка, 8, Попудренка, 50, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, 29, проспектах Оболонському, 14 та Науки, 37.

"Лабораторні дослідження атмосферного повітря продовжуються, у випадку погіршення ситуації буде негайно оповіщено населення та Київську адміністрацію", - йдеться в повідомленні. 

Українська правда. Київ

Теми: Київздоров'я
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