В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха

В некоторых районах столицы уровень загрязнения воздуха во много раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 16 августа уровень загрязнения достиг:

- пыль - 1,3 ПДК в.д. на площадях Бессарабской и Демеевской;

- оксид углерода - 1,3-2 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 3) на улице Довженко, 8, площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, 14;

- диоксид азота - 3,5-4,25 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 0,04) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспекте Оболонском;

- формальдегидом - 1,3-4 ПДК в.д. (Предельно допустимая среднесуточная концентрация 0,003) на улицах Довженко, 8, Попудренко, 50, площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинский, 29, проспектах Оболонском, 14, и Науки, 37.

"Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будут немедленно оповещены население и Киевская администрация", - говорится в сообщении.

Украинская правда. Киев