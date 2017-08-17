Неизвестные захватили заложников в ресторане в центре Барселоны – СМИ

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Четверг, 17 августа 2017, 19:43

После инцидента с наездом на пешеходов в Барселоне неизвестные захватили заложников в турецком ресторане на бульваре Ла Рамбла.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на полицию.

Сообщается, что по меньшей мере двое вооруженных мужчин заскочили в ресторан после того как был совершен наезд на пешеходов неподалеку.

Количество заложников пока неизвестно.

В район захваченного ресторана уже прибыли спецназовцы.

Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. Нападавший после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

В результате наезда меньшей мере двоє человек погибли, 20 получили ранения.

Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.

Европейская правда

Темы: Испания чрезвычайное происшествие
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