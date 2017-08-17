Неизвестные захватили заложников в ресторане в центре Барселоны – СМИ
После инцидента с наездом на пешеходов в Барселоне неизвестные захватили заложников в турецком ресторане на бульваре Ла Рамбла.
Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на полицию.
Сообщается, что по меньшей мере двое вооруженных мужчин заскочили в ресторан после того как был совершен наезд на пешеходов неподалеку.
Количество заложников пока неизвестно.
В район захваченного ресторана уже прибыли спецназовцы.
Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. Нападавший после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.
В результате наезда меньшей мере двоє человек погибли, 20 получили ранения.
Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.
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