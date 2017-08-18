СБУ раскрыла спецоперацию РФ по распространению фейковых новостей

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Пятница, 18 августа 2017, 13:01

Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, спецоперация была направлена на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур, в частности СБУ.

"Пользуясь неосведомленностью русскоязычных пользователей Интернета относительно публикаций иностранных СМИ, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо фейковой информацией якобы из иностранного источника. А потом эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах", - говорится в сообщении.

В частности, недавно СБУ обратило внимание на псевдожурналиста Юрия Абрамовича, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе "Антифашист".

"Его последний "шедевр" "Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людям патриотической пропагандой", - рассказывают в пресс-центре.

По данным службы, в статье говорится о якобы репортаже (на самом деле он отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов.

"Автор" позиционирует себя с немецкой журналистикой, большинство его материалов касается так называемого "немецкого видения" ситуации в целом в мире и в Украине в частности. В то же время ни одной статьи Ю. Абрамовича в немецкоязычных изданиях не найдено. Однако его имя стоит под 652-я антиукраинскими публикациями на "Антифашисте", - отмечается в сообщении.

В СБУ отмечают, что в открытых источниках информации о Юрии Абрамовиче нет.

"Существует вероятность, что он относится к категории "фейковых зарубежных корреспондентов", используемых прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки о событиях в Украине и за ее пределами", - говорят в спецслужбе.

 

Как сообщалось, Служба безопасности Украины располагает оперативной информацией об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины.

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия ФСБ СМИ пропаганда
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