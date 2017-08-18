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СБУ розкрила спецоперацію спецслужб РФ з поширення фейкових новин

П'ятниця, 18 серпня 2017, 13:01

Служба безпеки України викрила чергову спеціальну інформаційну операцію російських спецслужб.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, спецоперація була спрямована на дискредитацію української журналістики і силових структур, зокрема СБУ.

"Користуючись необізнаністю російськомовних користувачів Інтернету щодо публікацій іноземних ЗМІ, російські спецслужби цілеспрямовано публікують статті вигаданих авторів із завідомо фейковою інформацією начебто з іноземного джерела. А потім ці публікації поширюються на подібних проросійських інформаційних ресурсах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нещодавно СБУ звернуло увагу на псевдожурналіста Юрія Абрамовича, який постійно публікується на проросійському інформаційному ресурсі "Антифашист".

"Його останній "шедевр" "Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой", - розповідають у прес-центрі.

За даними служби, у статті йдеться про нібито репортаж (насправді відсутній) німецької громадської телерадіокомпанії ARD про методи роботи українських журналістів.

"Автор" позиціонує себе з німецькою журналістикою, більшість його матеріалів стосується так званого "німецького бачення" ситуації в цілому у світі, і в Україні зокрема. Водночас, жодної статті Ю. Абрамовича у німецькомовних виданнях не знайдено. Проте його ім’я стоїть під 652-ма антиукраїнськими публікаціями на "Антифашисті", - наголошується в повідомленні.

В СБУ зазначають, що у відкритих джерелах інформації про Юрія Абрамовича немає.
"Існує ймовірність, що він належить до категорії "фейкових зарубіжних кореспондентів", що використовуються прокремлівськими виданнями для висвітлення міжнародної оцінки щодо подій в Україні та за її межами", - кажуть у спецслужбі.

 

Як повідомлялося, Служба безпеки України має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.

Українська правда

Теми: СБУРосіяФСБЗМІпропаганда
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