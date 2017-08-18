Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинскую полицию перевели в усиленный режим службы

Пятница, 18 августа 2017, 14:55

Национальная полиция Украина 18 августа переведена на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"По указанию главы Нацполиции (Сергея Князева - ред.) с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины", - пояснили там.

В частности, к несению службы на улицах страны будут привлечены все вспомогательные службы полиции.

Этот режим будет действовать до особого распоряжения Князева.

Как сообщалось, Национальный банк разослал сообщение, в котором сообщил банки о возможной вирусной атаке на День независимости.

Украинская правда

Темы: полицияДень Независимости
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: