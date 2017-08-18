Украинскую полицию перевели в усиленный режим службы

Национальная полиция Украина 18 августа переведена на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"По указанию главы Нацполиции (Сергея Князева - ред.) с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины", - пояснили там.

В частности, к несению службы на улицах страны будут привлечены все вспомогательные службы полиции.

Этот режим будет действовать до особого распоряжения Князева.

Как сообщалось, Национальный банк разослал сообщение, в котором сообщил банки о возможной вирусной атаке на День независимости.

Украинская правда