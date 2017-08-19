В Житомирской области поймали криминального авторитета с гранатой и наркотиками
В Житомирской области 18 августа в результате спецоперации криминальной полиции при участии бойцов КОРД задержан криминальный авторитет, гражданин Грузии, по прозвищу "Зурик".
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, автомобиль "Тайота Кэмри" полицейские задержали около 16.00 на автодороге Киев - Чоп в Житомирском районе.
За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как "Зурик". Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка.
При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты ручная граната, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, по внешним признакам напоминающие янтарь.
По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, краж из квартир и транспортных средств, а также имел целью наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря.
Мужчина провел в местах лишения свободы до 30 лет, был "смотрящим" и имеет влияние на преступную среду. Последний раз освободился в 2011 году.
Уголовное производство начато сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Украинская правда
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