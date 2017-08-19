Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині зловили кримінального авторитета з гранатою й наркотиками

Субота, 19 серпня 2017, 10:42

На Житомирщині 18 серпня у результаті спецоперації кримінальної поліції за участі бійців КОРД затримано кримінального авторитета, громадянина Грузії, на прізвисько "Зурік".

 
Всі фото поліції

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, автомобіль "Тайота Кемрі" поліцейські затримали близько 16.00 год на автодорозі Київ – Чоп у Житомирському районі.

За кермом автівки перебував 54-річний житель Запоріжжя, знаний у кримінальному світі як "Зурік". Також у салоні перебувала 19-річна киянка.

 

Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ручну гранату, білий порошок, схожий на амфетамін, та каміння, за зовнішніми ознаками подібне до бурштину.

 

За інформацією поліцейських, чоловік причетний до організації розбійних нападів, крадіжок з квартир і транспортних засобів, а також мав на меті налагодити вплив на ситуацію з незаконним видобутком бурштину.

 

Чоловік провів у місцях позбавлення волі до 30 років, був "смотрящим" та має влив на злочинне середовище. Востаннє звільнився у 2011 році.

 

Кримінальне провадження розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Українська правда

Теми: криміналЖитомирполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
кримінал
У Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки
На Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: