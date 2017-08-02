Тиллерсон ожидает прогресса в ситуации на востоке Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после назначения спецпредставителя по Украине ожидает прогресса в достижении прекращения огня на Донбассе.

Текст его беседы с журналистами приводится на сайте Госдепа, передает Европейская правда.

По его словам, это назначение приветствовали и русские и контактная группа в нормандском формате.

"Поэтому мы надеемся, что сможем достичь определенного прогресса в сдвиге ситуации в Украине с целью достижения подлинного прекращения огня", - сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что хотя и против новых санкций против России, без выполнения Минских соглашений о каком-то послаблении ограничительных мер не может идти речи.

"Относительно Украины мы очень последовательно говорили о том, что Минские соглашения должны быть достигнуты, они должны быть реализованы, иначе ничего не может быть сделано относительно ситуации, которая касается санкций", - заявил Тиллерсон.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля в Киеве заявил, что санкции США и Евросоюза против России будут оставаться в силе, пока РФ не прекратит действия, повлекшие эти ограничительные меры.