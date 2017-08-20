Суд Москвы отказался арестовать турбины Siemens

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Воскресенье, 20 августа 2017, 14:07

Судья Арбитражного суда Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым.

Как сообщает российский портал "Электронное правосудие", 18 августа суд вынес решение "Об отказе в принятии обеспечительных мер".

Следующее заседание по делу состоится 18 сентября.

Как сообщалось, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО "ПО "Технопромэкспорт", ООО "ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушение контрактов, запрещающие клиенту поставлять оборудование на полуостров.

"В результате Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения - Тамань", - сказал представитель компании Вольфрам Трост.

Ранее в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Темы: Росcия Крым суд
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