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Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens

Неділя, 20 серпня 2017, 14:07
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens

Суддя Арбітражного суду Москви відмовився заарештувати за позовом німецького концерну Siemens чотири газотурбінні установки, які були доставлені до Криму.

Як повідомляє російський портал "Електронне правосуддя", 18 серпня суд виніс рішення "Про відмову в прийнятті забезпечувальних заходів".

Наступне засідання у справі відбудеться 18 вересня.

Як повідомлялося, в липні Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.

"Внаслідок цього Siemens ініціював кримінальне розслідування відносно відповідальних осіб. Більш того, Siemens подав позови про припинення будь-яких додаткових поставок до Криму і повернення вже доставленого обладнання в його початкове місце призначення - Тамань", - сказав представник компанії Вольфрам Трост.

Раніше Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.

Українська правда

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Теми: РосіяКримсуд
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