Мать заключенного за украинский флаг в Крыму написала письмо Путину

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Понедельник, 21 августа 2017, 12:55

Мать заключенного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха Наталья обратилась с открытым письмом к российскому президенту Владимиру Путину.

Текст обращения опубликовала "Крымская правозащитная группа".

"Я, Балух Наталья Владимировна, обращаюсь к вам с горькой материнской просьбой и с призывом к благоразумию и порядочности!", - пишет мать Балуха.

Она называет заключение сына борьбой с инакомыслием.

"Под видом борьбы с терроризмом власти Крыма руками ФСБ и МВД расправляются с неугодными ей общественными деятелями и простыми гражданами", - подчеркивает она.

Мать Балуха считает, что ее сын прекрасно осознавал, что против него развернута грязная кампания дискредитации его лично и в его лице всего украинского.

Также она рассказала об угрозах прокремлевских правоохранителей "найти" у сына боеприпасы.

"Отдельно хочу отметить тот факт, что нигде иначе, а прямо под государственным флагом Украины, ставшим первопричиной гонений на сына, на чердаке дома "доблестные" служаки обнаружили (с третьей попытки!!!) обещанные ранее боеприпасы" - добавляет она.

Наталья Балух также отметила, что уже 8 месяцев не видела сына.

"За эти 8 месяцев обвинением так и не были представлены в суд доказательства вины моего сына. Единственная фраза: "незаконно приобрел и хранил"!!! Где приобрел? У кого приобрел? Когда приобрел?  На эти вопросы следствие и не пыталось искать ответ", - пишет она.

Мать Балуха уверена, что сын не виноват и "не пойдет на сделку с совестью".

"Если соблаговолите ответить мне, то сделайте это как Гарант Конституции, а не гарант безнаказанности за ее попрание" - написала она.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

Олег Твердь, для УП

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