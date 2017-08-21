Эксперты проверят по ДНК, был ли Дыминский за рулем смертельного "Mercedes"

Личность водителя, который совершил резонансное смертельное ДТП на Львовщине, установит экспертиза.

Об этом сообщает 21 августа член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Следователем, расследующим ДТП с участием автомобиля Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, назначена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на раскрывшейся в момент столкновения подушке безопасности "Mercedes"– пишет он в Facebook.

"Экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов", – отмечает Геращенко.

Таким образом по оставшимися на материале подушки следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК.

"Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулём "Mercedes" будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Пётра Дыминского , который заявил, что за рулём в момент столкновения было именно он. Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулём машины был не охранник, а кто-то другой", – отмечает Геращенко.

Он рекомендовал Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии.

Украинская правда