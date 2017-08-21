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Эксперты проверят по ДНК, был ли Дыминский за рулем смертельного "Mercedes"

Понедельник, 21 августа 2017, 13:05
Эксперты проверят по ДНК, был ли Дыминский за рулем смертельного Mercedes
ZAXID.NET

Личность водителя, который совершил резонансное смертельное ДТП на Львовщине, установит экспертиза.

Об этом сообщает 21 августа член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Следователем, расследующим ДТП с участием автомобиля Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, назначена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на раскрывшейся в момент столкновения подушке безопасности "Mercedes"– пишет он в Facebook.

"Экспертиза будет проведена в Киеве, в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД, силами лучших украинских экспертов", – отмечает Геращенко.

Таким образом по оставшимися на материале подушки следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК.

"Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулём "Mercedes" будет сравнена с ДНК 43-летнего охранника Пётра Дыминского , который заявил, что за рулём в момент столкновения было именно он. Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулём машины был не охранник, а кто-то другой", – отмечает Геращенко.

Он рекомендовал Петру Дыминскому, предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы, после ДТП Дыминский закрылся во внедорожнике охраны.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Галицкий районный суд Львова уже арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Украинская правда

Темы: ДТП
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