Експерти перевірять по ДНК, чи був Димінський за кермом смертельного "Mercedes"

Особу водія, який скоїв резонансне смертельне ДТП на Львівщині, встановить експертиза.



Про це повідомляє 21 серпня член колегії МВС Антон Геращенко.



"Слідчий, який розслідує ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, у результаті якого загинула 31-річна Наталія Тріль, призначено експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися на подушці безпеки "Mercedes", яка розкрилася в момент зіткнення, – пише він в Facebook.



"Експертиза буде проведена в Києві, в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, силами кращих українських експертів", – зазначає Геращенко.



Таким чином за слідами від дотику обличчя воді, що залишилися на подушці, буде встановлено формулу його ДНК.



"Потім ДНК особи, яка перебувала в момент зіткнення за кермом "Mercedes" порівняють з ДНК 43-річного охоронця Петра Димінського, який заявив, що за кермом у момент зіткнення було саме він. Якщо ДНК не співпадуть, – то буде очевидно, що за кермом машини не був не охоронець, а хтось інший", – зазначає Геращенко.



Він рекомендував Петру Димінському, надати слідству можливість взяти у себе пробу ДНК, щоб прискорити процедуру встановлення реального винуватця смертельної аварії.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Галицький районний суд міста Львова уже заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Українська правда