Депутат от Оппоблока отсудил у государства почти полмиллиона гривен

Депутат Верховной Рады Украины от оппозиционного блока Василий Нимченко задекларировал почти полмиллиона гривен дополнительного дохода.

Согласно изменениям имущественного положения, средства, в сумме 498 408 гривен, он получил в соответствии с Постановлением Окружного административного суда г. Киева от 23 марта 2016 (№ 2а-1485/11/2670).

По данным судебного реестра, еще в январе 2006 года Василий Нимченко обратился в Печерский районный суд города Киева с иском к Конституционному Суду Украины. Целью судебного иска было взыскание денежного пожизненного содержания как судьи в отставке в соответствии со ст.44 Закона Украины "О статусе судей".

В исковом заявлении он просил признать право на пожизненное денежное содержание, исходя из размера зарплаты 12734,13 гривен, а также взыскать единоразово105 587, 66 гривен.

Также он уточнял, что, работая судьей не дополучил 40% надбавки за выслугу лет, доплату за ученую степень, за почетное звание "заслуженный юрист Украины" и прочее.

Недоплату выходного пособия судьи Василий Нимченко оценил в 72 169, 65 гривен.

Кроме того, в судебном иске он отмечал, что компенсация подлежит начислению по каждому месяцу отдельно и выплате на недоначисленного суммы надбавок за выслугу лет, надбавки за интенсивность труда, недоначисленной премии (при условии наличия средств), не доначисленные суммы на пожизненное содержание, не доначисленные суммы материальной помощи, а следовательно компенсация за несвоевременно выплаченные средства за период 2002 - 2004 годы, сентябрь - декабрь 2005 года с учетом индекса инфляции составляет 312 412, 22 гривен.

Поэтому всего Нимченко просил суд приговорить к взысканию в его пользу 498 408, 33 гривен.

После 10 лет судебной тяжбы, Окружной административный суд. Киева в лице судьи Качура, удовлетворил иск депутата Нимченко.

Нимченко был судьей КС с 1996 по 2005 годы. С 2014 - депутат Верховной Рады, беспартийный, член фракции Опоблока.

Яна Миланова, УП