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Депутат від Опоблоку відсудив у держави майже півмільйона гривень

Понеділок, 21 серпня 2017, 13:42

Депутат Верховної Ради України від Опозиційної блоку Василь Німченко задекларував майже півмільйона гривень додаткового доходу.

Згідно з відповідними змінами до майнового стану, кошти, у сумі 498408 гривень, він отримав, відповідно до Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 березня 2016 року (№ 2а-1485/11/2670).

За даними судового реєстру, ще Василь Німченко звернувся до Печерського райсуду міста Києва  з позовом до Конституційного Суду України у січні 2006 року. Він хотів стягнути грошове довічне утримання як судді у відставці відповідно до ст.44 ЗУ "Про статус суддів".

В позовній заяві він просив визнати право на довічне грошове утримання, виходячи з розміру зарплати 12734,13 гривень, а також стягнути одноразово 105 587,66 гривень.

Також він уточнював, що, працюючи суддею, не доотримував 40% надбавки за вислугу років, доплату за вчену ступінь, за почесне звання "заслужений юрист України" та інше.

Недоплату вихідної допомоги судді Василь Німченко оцінив в 72 169, 65 гривень.

Крім того, в судовому позові він зазначав, що компенсація підлягає нарахуванню по кожному місяцю окремо та виплаті на недонараховані суми надбавок за вислугу років, надбавок за інтенсивність праці, недонарахованої премії (за умови наявності коштів), не донараховані суми на довічне утримання, не донараховані суми матеріальної допомоги, а отже компенсація за несвоєчасно виплачені кошти за період 2002 - 2004 роки, вересень - грудень 2005 року з урахуванням індексу інфляції становить 312 412, 22 гривень.

Тож всього Німченко просив суд  присудити до стягнення на його користь 498408, 33 гривень.

Після 10 років судової тяганини, Окружний адміністративний суд м. Києва, в особі судді Качура, задовольнив позов депутата Німченка.

Німченко був суддею КС з 1996 по 2005 роки. З 2014 – депутат Верховної ради, безпартійний, член фракції Опоблока.

Яна Міланова, УП

Теми: декларації
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