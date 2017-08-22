Глава Пентагона: Нужно продолжать дипломатическое давление на РФ

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Вторник, 22 августа 2017, 03:31

Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает "Укринформ".

"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал он.

Мэттис добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

Темы: США Росcия
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