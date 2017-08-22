Глава Пентагона: Нужно продолжать дипломатическое давление на РФ
Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.
Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает "Укринформ".
"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", - сказал он.
Мэттис добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.
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