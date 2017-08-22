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Глава Пентагону: Потрібно продовжувати дипломатичний тиск на РФ

Вівторок, 22 серпня 2017, 03:31

Міжнародній спільноті необхідно продовжувати чинити дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає "Укрінформ".

"Як і в багатьох інших регіонах світу, я підтримую дипломатичні зусилля, направлені на те, аби співпрацювати із нашими партнерами по НАТО та Україною і продовжувати тиснути на Росію стосовно мінських зобов'язань", - сказав він.

Меттіс додав, що мова йде про негайне припинення вогню, відведення важкої зброї і безперешкодний доступ в зону конфлікту спостерігачів ОБСЄ.

Теми: СШАРосія
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