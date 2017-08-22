Россия нанесла Украине больше триллиона убытков в Крыму

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Вторник, 22 августа 2017, 10:34

Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации в сумме более 1 трлн гривен", - отметил он.

По словам Мамедова, здесь учтено и "скифское золото", и археологическое наследие, и произведения искусства.

 

Как известно, оккупация Россией Крыма продолжается с весны 2014 года. Таким образом оккупанты присвоили все предприятия и объекты инфраструктуры полуострова, которые по закону принадлежат Украине.

Роман Кравец, УП

Темы: Крым Росcия оккупация
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