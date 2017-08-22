Россия нанесла Украине больше триллиона убытков в Крыму
Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма.
Об этом на пресс-конференции во вторник сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
"В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации в сумме более 1 трлн гривен", - отметил он.
По словам Мамедова, здесь учтено и "скифское золото", и археологическое наследие, и произведения искусства.
Как известно, оккупация Россией Крыма продолжается с весны 2014 года. Таким образом оккупанты присвоили все предприятия и объекты инфраструктуры полуострова, которые по закону принадлежат Украине.
Роман Кравец, УП
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